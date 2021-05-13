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Стрельба в школе в Казани

Касперская сочла невозможным определить намерения напавшего на школу в Казани по соцсетям

Президент группы компаний InfoWatch считает, что вычислять намерения злоумышленника надо было "каким-нибудь другим способом", но не уточнила, каким именно

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что определить намерения напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева по соцсетям было невозможно. Такое мнение она выразила на салоне "Комплексная безопасность - 2021".

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"Там человек [Ильназ Галявиев] не имел аккаунта в соцсетях. Вычислить вот это вот все по соцсети было бы невозможно", - сказал она.

Касперская добавила, что, "наверное, надо было вычислять каким-нибудь другим способом". По ее данным, он завел себе аккаунт в Telegram, а первую запись сделал меньше чем за час до нападения на школу.

В среду основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Галявиев создал канал в мессенджере и сделал его публичным за 15 минут до нападения. В течение часа модераторы заблокировали канал за призывы к насилию.

Всего, по информации Касперской, с октября 2018 года, когда произошла стрельба в колледже в Керчи, в России было выявлено по соцсетям и предотвращено 30 вооруженных нападений на учебные заведения. По социальным сетям у активных пользователей можно вычислить финансовое положение, политические взгляды, места пребывания и многое другое.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
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