Касперская сочла невозможным определить намерения напавшего на школу в Казани по соцсетям

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что определить намерения напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева по соцсетям было невозможно. Такое мнение она выразила на салоне "Комплексная безопасность - 2021".

"Там человек [Ильназ Галявиев] не имел аккаунта в соцсетях. Вычислить вот это вот все по соцсети было бы невозможно", - сказал она.

Касперская добавила, что, "наверное, надо было вычислять каким-нибудь другим способом". По ее данным, он завел себе аккаунт в Telegram, а первую запись сделал меньше чем за час до нападения на школу.

В среду основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Галявиев создал канал в мессенджере и сделал его публичным за 15 минут до нападения. В течение часа модераторы заблокировали канал за призывы к насилию.

Всего, по информации Касперской, с октября 2018 года, когда произошла стрельба в колледже в Керчи, в России было выявлено по соцсетям и предотвращено 30 вооруженных нападений на учебные заведения. По социальным сетям у активных пользователей можно вычислить финансовое положение, политические взгляды, места пребывания и многое другое.