В ООН заявили, что паспорта вакцинации от COVID-19 должны быть доступны для всех

МАДРИД, 13 мая. /ТАСС/. Цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса должны быть доступны для всех, не должно существовать никаких финансовых преград для их получения. Такое мнение выразили ТАСС в пресс-службе Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

"Что касается вопроса о сертификатах вакцинации, инициативах, как зеленый цифровой сертификат, предложенный Еврокомиссией для облегчения безопасного свободного передвижения в пределах Евросоюза, а также о мерах, применяемых несколькими странами для облегчения передвижения вакцинированных путешественников <...>, то [эти инициативы] будут способствовать постепенному возобновлению поездок, - считают в организации. - Цифровые решения, такие как зеленый цифровой сертификат ЕС, должны быть доступны каждому: для этого не должно быть технологических или финансовых барьеров".

"ВТООН выступает за открытый и недискриминационный туризм, - подчеркнули в организации. - Восстановление туризма не должно наносить ущерба этим фундаментальным принципам. Свидетельство о вакцинации не должно быть единственным критерием для допуска туристов к месту назначения. Это может дискриминировать туристов, которые не могут пройти вакцинацию. Для этих туристов альтернативой должно быть признанное доказательство отрицательного результата теста на COVID-19".

"Эффективное сотрудничество между странами по санитарным, медицинским и туристическим протоколам поможет избежать еще одного года огромных потерь для туристического сектора", - отметили в организации. Ранее в ВТООН отмечали, что прошлый год стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений из-за последствий пандемии коронавируса.

Страны ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название "зеленый цифровой пропуск" придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы данный документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и результатах ПЦР-тестов.

Вместе с тем до сих пор нет ясности, для чего и в каких ситуациях будут использоваться данные документы. Нет окончательной договоренности и о том, будут ли в "зеленый пропуск" включаться только данные о прививках вакцинами, одобренными в ЕС, или государства получат право по своему усмотрению добавлять вакцины, одобренные их национальными регуляторами, но еще не сертифицированные институтами Евросоюза.