В Пензенской области 14% взрослого населения прошли вакцинацию от коронавируса

ПЕНЗА, 13 мая. /ТАСС/. Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции в Пензенской области прошли около 90 тыс. человек, что составляет 14% от численности взрослого населения региона, подлежащего вакцинации. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте областного правительства.

Численность населения региона составляет 1 млн 290 тыс. человек, численность взрослого населения, подлежащего вакцинации от коронавируса, - более 636 тыс. человек.

"На сегодняшний день первым компонентом привито 113 018 человек, вторым - 89 791 человек", - отмечается в сообщении. Всего в регион поступило около 145,8 тыс. доз вакцин "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, 59,6% сделавших прививки - это люди старше 60 лет. В настоящее время регион выходит на допраздничные показатели по вакцинации - около 4,5 тыс. человек в сутки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 45 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 43 261 человек выздоровел, 706 пациентов умерли.