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Пандемия COVID-19

Эксперт: отказавшийся привиться от COVID-19 в случае болезни должен лечиться за свой счет

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее выступил с предложением ввести специальные страховки для тех, кто прививается против COVID-19, на случай нежелательной поствакцинальной реакции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заразившемуся впоследствии COVID-19, следует лечиться за свой счет, считает заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, в той ситуации, если ты заболел, стоимость лечения возмещать должен лично тот человек, который отказался от вакцинации", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Ранее Горелов выступил с предложением ввести специальные страховки для тех, кто прививается против новой коронавирусной инфекции, на случай нежелательной поствакцинальной реакции. Такая дополнительная гарантия, по его мнению, может помочь в борьбе с антипрививочниками.

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