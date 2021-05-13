В Подмосковье более 640 детей-сирот устроили в семью с начала года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Министерства образования Подмосковья с начала года устроили в семьи более 640 детей-сирот. Всего в регионе насчитывается более 4 тыс. приемных семей, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 641 ребенка-сироту", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в настоящее время в Подмосковье насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 53 из них созданы в этом году.

"Каждый год в Московской области на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тыс. детей. В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 829 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, обучение помогает будущим приемным родителям подготовиться к приему ребенка в семью. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 71", - отметила Каклюгина.

По данным министерства, в Московской области проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,4 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, порядка 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.