Кабмин выделит 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году. Об этом заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров.

Как напомнил премьер, в послании парламенту президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что "особое внимание необходимо уделять сохранению здоровья детей".

"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное, - заметил Мишустин. - По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха".