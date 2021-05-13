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ООН поддержит Россию в ее стремлении свести выбросы в атмосферу к нулю

Ключевая цель, которую сформулировали в 2015 году в Парижских соглашениях, - не допускать потепления больше, чем на полтора градуса, отметили в организации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия должна сыграть роль в глобальном движении по борьбе с климатическими изменениями, а ООН готова поддержать ее в стремлении достичь нулевого баланса выбросов углерода. Об этом заявил в четверг специальный советник генсекретаря ООН по вопросам климата Селвин Харт.

"Ключевая цель, которая была сформулирована в 2015 году в Парижских соглашениях, - не допускать потепления больше, чем на полтора градуса. И правительства, и субъекты в экономике стремятся к этому <...>. Россия, конечно, должна быть участником этого глобального движения. Так что ООН, которую я представляю, даже более чем готова поддержать вас [Россию] по мере того, как вы входите в эту глобальную коалицию, которая стремится к нулевым выбросам углерода по Парижским соглашениям", - сказал он, выступая в ТАСС на круглом столе, посвященном формированию инфраструктуры экологически окрашенного, ответственного финансирования в России.

Говоря о политике Москвы в сфере климата, Харт напомнил пословицу: "Русские долго запрягают, но быстро едут".

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.

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