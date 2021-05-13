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Кабмин предложил запретить вылов китов и дельфинов

Ранее были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство России предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что ранее были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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