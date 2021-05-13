Эксперт: камеры видеонаблюдения в Казани не могли вычислить идущего с винтовкой на улице

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Система "Безопасный город" и городская система видеонаблюдения Казани не могли распознать направлявшегося в школу с оружием Ильназа Галявиева и предупредить правоохранительные органы. Об этом в четверг в ходе салона "Комплексная безопасность - 2021" сообщил ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД России Геннадий Пучков.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета на "Безопасный город" и системы видеонаблюдения уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи", - сказал Пучков.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила в ходе форума, что вычислить Галявиева по соцсетям также было невозможно, поскольку он ими не пользовался.