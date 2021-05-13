Путин не планирует поездку в Казань

"Президент уже дал все необходимые поручения, пока в планах поездки такой нет", - сказал представитель Кремля. Он также напомнил, что в день трагедии Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Работа по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях ведется, о ее результатах будет предоставлена информация, заверил Песков. "Не спешите, ведется работа, на этот счет будет информация", - сказал он. При этом Песков сказал, что не может назвать точные сроки, когда должны быть выполнены поручения.

В минувший вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. 11 мая Путин дал ряд поручений, в частности, потребовал от Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.