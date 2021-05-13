Объединение туристов РФ предостерегло курорты юга от необоснованного роста цен на отдых

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Необоснованный рост цен на отдых на основных курортах юга России, Краснодарского края и Крыма, на фоне действующих из-за пандемии ограничений на зарубежных курортах позволит участниками отрасли единоразово получить большую прибыль, однако это может привести к тому, что туристы выберут отдых за границей после снятия ограничений. Такое мнение выразил ТАСС в четверг председатель Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко.

В РФ с 15 апреля до 1 июня ограничили регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, эксперты отрасли заявляли, что это может привести к росту цен на основных российских курортах - в Крыму и Краснодарском крае. Крым за майские праздники принял более полумиллиона туристов - это рекорд за весь постсоветский период, турпоток в Краснодарский край превысил 680 тыс. отдыхающих.

"Сейчас здравницы [юга РФ] заполнены все почти на 100%, у меня такое пожелание, чтобы они не думали, что так будет всегда у них, за туриста надо бороться. Поднятие цен было прогнозируемо, есть элемент рынка, но нужно понимать, что хорошее впечатление можно только один раз произвести, если турист будет чем-то обижен на курорт, он больше туда не поедет: один раз можно деньги большие получить, потом можно вообще ничего не получить", - заявил Давыденко на площадке I Международного туристического форума "Абхазия - страна души 2021".

Собеседник агентства добавил, что после снятия ограничений сохранить высокий уровень внутреннего турпотока в России будет возможно за счет соотношения цены на отдых и качества сервиса. По его словам, туристическая инфраструктура хорошо развита в Сочи, в Геленджике, Анапе и на других курортах Краснодарского края, а в Крыму "есть над чем работать".

"Нужно работать с сервисом, чтобы соотношение цены с качеством было идеальным, тогда турист не будет задумываться, почему он должен заплатить за номер 5, 20 или 50 тыс. рублей, он будет понимать, за что он платит", - резюмировал Давыденко.

Первый международный туристический форум "Абхазия - страна души" проходит в Сухуме с 13 по 14 мая с участием представителей туристической отрасли Абхазии и России. Целью форума является создание коммуникативной среды для обмена опытом, установления диалога и поддержки инициатив по повышению уровня сервиса и безопасности туризма. Организаторами форума выступают Министерство туризма Абхазии, общественный совет Ростуризма, Торгово-промышленная палата Абхазии, Издательский дом "Аргументы и факты" и Всероссийское объединение туристов.