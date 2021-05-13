Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси призвал женщин, которые готовы родить ребенка, но не могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его Русской православной церкви для воспитания. Об этом он сказал в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению, начавшегося в Москве в четверг.

"Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот - будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", - сказал патриарх.

Обращение было опубликовано на официальном канале Русской православной церкви в YouTube.

В настоящее время РПЦ реализует более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив, сообщает пресс-служба Синодального отдела. Среди них свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 приютов сестринского ухода за одинокими пожилыми людьми, более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 структур помощи наркозависимым, более 90 православных приютов для бездомных.

Крупнейший благотворительный форум Русской православной церкви (РПЦ), организованный Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, пройдет в Москве с 13 по 15 мая.