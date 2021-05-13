Русское географическое общество открыло в Ростове выставку об истории двух мировых войн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Передвижная выставка Русского географического общества (РГО) открылась в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ЮВО. На выставке представлены архивные документы, артефакты, а также поднятые со дна Финского залива предметы времен Первой мировой и Великой Отечественной войны.

"Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, имеющие статус "объект археологического наследия" (возраст объекта более 100 лет)", - говорится в сообщении.

На выставке представлены образцы из экспедиций РГО, а также документы о вкладе географов в изучение Урала, Сибири и Дальнего Востока. В составе передвижной экспозиции также создан раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских полководцев и военачальников.

Выставка продлится до 22 мая, экспозиция также будет представлена на Юге России в Севастополе, Новороссийске, Владикавказе и Каспийске.