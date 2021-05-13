Союз пациентов назвал противозаконным отказ от лечения непривитых

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Каждый гражданин РФ имеет право сам решать, прививаться ему или нет, так как вакцинация в РФ добровольна. Отказ от лечения тех, кто отказался от вакцинации, противоречит законодательству, заявил ТАСС в четверг сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил мнение, что человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заболевшему впоследствии COVID-19, следует лечиться за свой счет.

"Всероссийский союз пациентов поддерживает вообще принцип вакцинации населения. Вакцинация играет огромную роль в безопасности как самой страны, так и нашего с вами здоровья. У нас вакцинация добровольная, и подобные инициативы могут привести к фактически обязательному вакцинированию. Если мы идем к обязательному вакцинированию, а не добровольному, то это требует серьезного общественного обсуждения - готовы ли население, врачи, государство переходить к таким принципам, - сказал Жулев. - Пока у нас принцип добровольности, никто не имеет права отказать в медицинской помощи гражданину, привит он или нет, не имеет права".

Эксперт пояснил, что в России существует программа государственных гарантий в сфере здравоохранения, которой прописан определенный объем медицинской помощи, который оказывается населению за счет государства. "Программу никто не менял, и делать такие условия невозможно, не изменяя законодательство", - сказа он.

"Предложение спорное, оно требует анализа. На сегодняшний день оно нереализуемо, потому что оно будет противоречить законодательству РФ. К таким вещам нужно подходить очень осторожно, потому что существует уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи, ее тоже никто не отменял", - заключил Жулев.