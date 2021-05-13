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В ООН заявили, что изменение климата обернется серьезными проблемами для России

В организации надеются, что стратегия России по борьбе с климатическими изменениями, принятие которой ожидается в этом году, будет способствовать улучшению экологической ситуации

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, вызванными изменением климата, если не будут приняты коллективные меры по борьбе с этой угрозой. Об этом заявил руководитель направления "Климатические финансы" Рамочной конвенции ООН об изменении климата Грант Киркман на круглом столе в ТАСС в онлайн-формате "Перспективы ответственного финансирования в России: угрозы и возможности".

"Россия - одна из наиболее уязвимых в смысле климатических изменений стран, большая ее территория находится в Арктике, где потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальных частях мира. Если не остановить климатические изменения, последствия для экономики РФ будут ужасающими, они будут бить по ключевым отраслям. Вместе с побочными экономическими убытками работники будут терять здоровье, а производительность будет падать", - указал он.

По словам Киркмана, изменение климата угрожает всему человечеству, только при коллективных усилиях всех стран удастся справиться с этой проблемой. "Согласно целям Парижского соглашения, к 2030 году мир должен сократить свои выбросы углеродов на 45%, а к середине столетия добиться нулевых выбросов парниковых газов. Чтобы добиться этого результата, в последующие 10 лет нам нужна инклюзивность и участие многих сторон. Необходимо также решить важные вопросы в области финансирования", - добавил он.

Киркман выразил надежду на то, что стратегия РФ по борьбе с климатическими изменениями, принятие которой ожидается в этом году, будет способствовать улучшению экологической ситуации.

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