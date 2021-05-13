В Анапе введут доставку спасательных кругов дронами терпящим бедствие на воде

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Власти Анапы в текущем курортном сезоне апробируют систему доставки дронами спасательных кругов терпящим бедствие в море с целью экономии времени на оказание помощи. Система разработана совместно с военным технополисом "Эра" и Российской академией наук, сообщил глава города Василий Швец в ходе пресс-конференции в четверг.

"Мы совместно с нашим военным технополисом "Эра" и коллегами из Российской академии наук придумали [проект по безопасности]: на квадрокоптер подвешивается спущенный, ненадутый, спасательный круг, если будет камера выявлять нестандартную ситуацию, управляющие этими квадрокоптерами инструкторы доставляют спасательный круг в место, где произошла чрезвычайная ситуация, сокращая время по спасению", - заявил Швец.

Он пояснил, что систему начнут тестировать в Анапе ориентировочно через неделю. Кроме того, в этом году в Анапе для обеспечения безопасности с 300 до 800 штук увеличат количество камер системы "Умный город", которые в том числе имеют функцию распознавания лиц, в перспективе в течение трех-четырех лет количество таких камер в городе составит порядка 3 тыс.

Анапа - один из популярных курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.