Кузнецова просит наградить учителей школы в Казани, где произошло ЧП

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова будет ходатайствовать о награждении учителей школы в Казани, защищавших детей во время вооруженного нападения.

"От коллег, уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей", - написала в четверг омбудсмен на своей странице в Facebook.

По мнению Кузнецовой, "именно их [учителей] фото должны быть в сети Интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать".

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.