Власти Москвы удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Персональные данные горожан, использовавшиеся для оформления цифровых пропусков в апреле-июне 2020 года в Москве, удалены. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления. Уничтожение персданных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что система цифровых пропусков для поездок по городу на личном и общественном транспорте - часть комплекса временных мер, введенных в Москве для предотвращения распространения коронавируса. Пропуска действовали в столице с 15 апреля по 9 июня 2020 года. Они были необходимы для того, чтобы в период роста заболеваемости COVID-19 минимизировать число необязательных поездок по городу и уберечь жителей от заражения коронавирусом.

"Действие пропускной системы позволило снизить число социальных контактов и, как следствие, сгладить кривую заболеваемости коронавирусом. Это помогло стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения и дать врачам возможность оказать полноценную помощь каждому заболевшему", - уточнили в департаменте.

Оформить цифровой пропуск могли все, кому действительно необходимо было в этот период передвигаться по Москве в личных или деловых целях. Более того, Москва оставалась открытой для жителей других регионов России. Получить цифровой пропуск можно было не только в Москве, но и находясь вне региона - в другом городе или на даче.

"В сентябре 2020 года руководство Всемирной организации здравоохранения высоко оценило работу правительства Москвы по борьбе с коронавирусом. А комплекс цифровых решений, введенных в столице для противодействия распространению COVID-19, стал победителем премии Рунета и конкурса "Цифровые вершины", - заключили в пресс-службе ДИТ.