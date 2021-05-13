Создатель криптовалюты Ethereum пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Создатель второй по популярности криптовалюты Ethereum, самый молодой из криптовалютных миллиардеров мира Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил журнал Forbes .

По его данным, средства в криптовалютах были переведены копании India COVID-Crypto Relief и другим организациям, при этом переданные токены резко упали в цене из-за принятого миллиардером решения. Отмечается, что Бутерин пожертвовал подаренные ему токены с изображениями собак Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu.

На прошлой неделе журнал Forbes сообщил, что после превышения Ethereum отметки в $3 тыс. 27-летний Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Согласно информации журнала, сооснователь Ethereum родился в Коломне. Позднее он переехал с семьей в Канаду.

С конца апреля в Индии отмечается резкий рост случаев заражения новым коронавирусом. На нее в мае приходится около 50% случаев инфицирования коронавирусом в мире и около 30% зафиксированных в мире смертей, связанных с этой инфекцией. Но, как полагают многие медики, реальное количество заразившихся и умерших может быть более высоким, поскольку из многочисленных индийских деревень, во многих из которых нет постоянно действующих медпунктов, не приходит объективная информация.