Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на девять суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде ареста на девять суток за участие в несанкционированной акции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток", - сказал судья по итогам рассмотрения апелляции за участие в акции 21 апреля.

В среду Октябрьский районный суд города назначил по девять суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.