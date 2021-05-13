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Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на девять суток

Срок административного ареста по одному из дел об участии в несанкционированной акции снизили до одних суток
Евгений Ройзман Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Ройзман
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде ареста на девять суток за участие в несанкционированной акции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Изменить - снизить срок административного ареста до одних суток", - сказал судья по итогам рассмотрения апелляции за участие в акции 21 апреля.

В среду Октябрьский районный суд города назначил по девять суток административного ареста Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля.

Теги
РоссияРойзман, Евгений ВадимовичСвердловская область
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