В Москве не выявили заражения COVID-19 среди священников, посетивших "красные зоны"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Священники-добровольцы, которые посещают больницы в Москве с пациентами с коронавирусом, постоянно проходят ПЦР-тестирование, за время пандемии случаев заражения COVID-19 среди них не зафиксировано. Об этом сообщила начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун в ходе панельной дискуссии: "Итоги и перспективы благотворительности в России за 30 лет".

"Регулярно всей группе добровольцев-священников проводится ПЦР-тестирование на коронавирус. Хотелось бы отметить, что за весь период не было выявлено ни одного случая заражения. С октября 2020 года по настоящее время священнослужители совершили практически тысячу посещений московских городских больниц", - сказала Браун.

Она уточнила, что это были Коммунарка, больница №52, больница №15 имени Филатова, центр "Вороновское", больница имени Иноземцева, а также временные госпитали, которые находились в парках. Особенное внимание было уделено госпиталю ветеранов войн.

По словам специалиста, департамент совместно с отделом по церковной благотворительности и социальному богослужению организовал подготовку священников с учетом санитарно-эпидемиологического режима и обучение правильному использованию средств индивидуальной защиты при посещении "красной зоны" медучреждений и совершении религиозных обрядов.

В столице выздоровели после коронавируса еще 2 643 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции в столице выросло до 1 017 740. Подтверждено 2 787 новых случаев заражения, госпитализированы 1 324 человека, умерли 55 пациентов.