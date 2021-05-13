Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал ЧП в Казани, где во время стрельбы в школе погибли дети, страшной бедой и варварским преступлением.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - сказал глава государства, открывая в четверг совещание с правительством.

Обращаясь к участникам мероприятия, он попросил почтить память погибших минутой молчания. Сам президент в знак этого встал с места.

Путин добавил, что эта трагедия, безусловно, потрясла всех. "В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия", - подчеркнул он. Как отметил глава государства, жители всех российских регионов стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную.

"Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей", - заключил Путин.

Помощь пострадавшим

Все пострадавшие в результате ЧП в Казани семьи получат необходимую помощь, пообещал глава государства. "Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", - заявил Путин.

Он напомнил, что сразу же после поступления информации о стрельбе в школе дал поручения правительству РФ, руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду в Казань на место ЧП. "Все эти дни мы находимся в постоянном контакте и с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], руководителем Татарстана", - добавил Путин.

На совещании глава государства заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, как ведется лечение раненых. "Уверен, что делается все возможное для того, чтобы спасти жизни детей", - заявил Путин. "Будем думать об этом и молиться об их выздоровлении", - сказал он.

Для спасения жизней пострадавших при стрельбе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения, заверил Путин. "Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства", - сказал глава государства. Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.

Путин отметил, что ему известно о том, что среди пострадавших дети с очень тяжелыми ранениями. "Хочу пожелать всем раненным выздоровления, передать слова поддержки их семьям", - сказал он. Российский лидер обратился к Мурашко с просьбой подробно доложить, "как обстоит дело на на сегодняшний день, какие дополнительные, может быть, нужны меры, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение и последующую реабилитацию, восстановление здоровья тех, кто оказался ранен".

Выплаты

Путин поручил правительству оказать при необходимости дополнительную помощь с выплатами пострадавшим при ЧП в Казани. "Наш долг - поддержать тех детей, кто оказался жертвами этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты. Я прошу правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим", - распорядился глава государства.

"Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошла беда, безусловно, испытали настоящий шок. Конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации", - констатировал Путин.

Путин попросил главу Татарстана "пошире посмотреть" на поддержку семей пострадавших при ЧП в Казани. "Посмотрите на эти вопросы пошире, что касается поддержки пострадавших семей - там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", - обратился глава государства к Минниханову.

"Просто пошире взгляните, вы человек очень опытный и, я знаю, относящийся к вопросам подобного рода самым внимательным образом, понимаете, о чем идет речь", - сказал Путин. "Поработайте с каждой семьей, потом доложите мне дополнительные предложения по семьям пострадавших", - указал президент.

Глава государства поблагодарил Минниханова за оперативное принятие решений по поддержке семей пострадавших, "особенно тех, которые потеряли своих детей в результате этого ужасного преступления". "И деньги выделили своевременно, это правильно", - сказал Путин.