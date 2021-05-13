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Стрельба в школе в Казани
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Путин поручил наградить учителей и сотрудников гимназии в Казани, спасавших детей

Президент особо отметил их мужество
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин особо отметил мужество, с которым взрослые и дети вели себя во время трагедии в Казани, и попросил внести предложения о представлении к государственным наградам учителей и других сотрудников гимназии.

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"О чем хотел бы сказать особо: и учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически и в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", - сказал Путин, открывая в четверг совещание с членами правительства.

Президент заметил, что ему известно о том, что "многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников, затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте". "Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг", - подчеркнул он.

"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", - сказал президент РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтрельба в школе в Казани
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