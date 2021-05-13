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Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных заведений

По словам президента, в России "в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ"

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил внедрить единый для всей страны подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.

"Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы", - сказал глава государства, открывая в четверг совещание с членами правительства.

Путин напомнил, что в 2018 году было дано поручение на этот счет, позже вышло соответствующее постановление кабмина, "однако не все сделано в полном объеме, на должном уровне". "Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций", - распорядился Путин.

По его словам, в России "в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей, самих школ". "Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем", - указал президент.

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