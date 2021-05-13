Путин поручил повысить требования к владению и выдаче гражданского оружия

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдает разрешение на ношение оружия, должны быть серьезно повышены, заявил президент России Владимир Путин.

На совещании с членами правительства в четверг он выразил уверенность, что Следственный комитет тщательно расследует все обстоятельства трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли 9 человек и 23 пострадали.

"Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", - сказал Путин.

По словам Путина, "такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы". "Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены", - заявил президент.

Конкретные предложения

Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно представить письменные предложения по ужесточению требований к получению гражданского оружия. Эти инициативы лягут в основу поручений правительству для проработки вопросов на ведомственном и межведомственном уровне.

Во время мероприятия Золотов огласил несколько таких предложений. Он в том числе выступил за обязательное прохождение курса молодого бойца перед получением охотничьего билета. Глава Росгвардии также предложил вернуться к возрастному цензу в 21 год для выдачи разрешения на оружие. Речь об этих мерах зашла после ЧП в Казани, где при стрельбе в школе погибли дети.

"Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству с целью проработки всех этих вопросов на ведомственном и экспертом уровне. Как можно быстрее", - распорядился Путин в ответ на предложения Золотова.