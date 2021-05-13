Золотов предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие

"Нам необходимо... совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]. Это необходимо делать. Я понимаю, что это очень дорого и длительный срок", - сказал Золотов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а в госструктурах", - добавил он.

Для получения охотничьего билета надо ввести прохождение курса молодого бойца, считает Золотов. "Ужесточить, конечно, требования к выдаче непосредственно охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие", - сказал он.

По словам главы Росгвардии, курсы должны проводиться совместно с охотничьими организациями. На этих курсах надо обучать правильному владению охотничьим оружием и правилам охоты.

Возрастной ценз

Глава Росгвардии также предложил установить возрастной ценз в 21 год для выдачи разрешения на оружие. "Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, что мы говорили до этого", - сказал Золотов. Он отметил, что за один год в армии молодые люди не получают в полном объеме нужной подготовки для пользования оружием, так как они всего несколько раз за это время стреляют. По мнению Золотова, к 21 году люди уже могут укрепиться и в практике работы с оружием, и психологически.

Он рекомендует выдавать полуавтоматическое оружие гражданам после пяти лет владения гладкоствольным оружием. "Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем "Хадсан", "Хантер", "Сайга", "Ланкастер" будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному", - сказал глава Росгвардии.

Президент России Владимир Путин после трагедии в Казани поручил Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться в гражданском обороте.