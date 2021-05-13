Роспотребнадзор опроверг информацию об обнаружении индийского штамма COVID-19 в Ульяновске

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Иностранные студенты Ульяновского государственного университета заразились не индийским штаммом коронавируса, заявили журналистам в четверг в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к индийскому штамму, который сейчас принято бояться", - говорится в сообщении.

Ученые Центра геномных исследований Роспотребнадзора расшифровали генетическую последовательность штамма коронавируса, выделенного у студентов Ульяновского государственного университета. В научном институте отметили, что сейчас нет никаких данных, из которых можно было бы сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем обычный коронавирус.

Как сообщалось ранее, более 30 студентов из Индии и Йемена, прибывших на учебу в Россию в начале мая, были госпитализированы в Ульяновске с коронавирусом. По информации Ульяновского государственного университета, где они учатся, все студенты ушли на самоизоляцию сразу после прибытия в регион. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС ранее сообщили, что было обследовано 60 студентов: у 15 выявлен индийский штамм, у одного - британский.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.