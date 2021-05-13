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Стрельба в школе в Казани

Более 20 млн рублей пожертвований собрали для пострадавших при стрельбе в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил все компании и регионы, которые готовы оказать поддержку

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 20 млн рублей пожертвований собрано на специальный счет для пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил в ходе совещания президента России с правительством глава Татарстана Рустам Минниханов.

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"Хотел бы поблагодарить Красный крест, [который] совместно со Сбербанком выступил с инициативой открытия счета для пожертвований, уже собрано более 20 млн рублей", - сказал Минниханов.

Он также поблагодарил все компании и регионы, которые готовы оказать поддержку, "в первую очередь по санаторно-курортному оздоровлению пострадавших".

"И процесс, когда жители города по своей инициативе идут сдают кровь, тоже продолжается", - отметил Минниханов.

 

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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