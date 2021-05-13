Первую автозаправочную станцию открыли на трассе "Таврида" в Крыму к курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Техническое открытие первого автозаправочного комплекса состоялось в четверг на трассе "Таврида" в районе Трудовского сельского поселения Крыма, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Новая главная транспортная артерия Крымского полуострова во время строительства в течение нескольких лет функционировала в ограниченном двухполосном режиме, при этом на маршруте в сотни километров практически не было придорожной инфраструктуры. Летом 2020 года было запущено движение по всем четырем полосам трассы "Таврида" от Крымского моста до Севастополя. В правительстве Крыма сообщали, что комплексы придорожной инфраструктуры, включающие АЗС и СТО, начнут вводить в эксплуатацию с 2021 года.

"Это поручение президента, которое реализуется в части того, чтобы дорога соответствовала всем федеральным стандартам для удобства крымчан и гостей Крыма, которые приезжают сюда на отдых. Комплекс самый современный, от раздельного сбора мусора, солнечных батарей и так далее, много таких ноу-хау, которые я тоже впервые вижу. Качество топлива - это другой вопрос, я думаю, здесь будет соответствовать всем критериям", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что планируется строительство 11 подобных комплексов на трассе "Таврида". "Семь заправочных и четыре многофункциональных. По трассе "Таврида" где-то 700 рабочих мест будет создано, более 3 млрд рублей - объем инвестиций. Это придорожная инфраструктура, без нее никак", - добавил глава Крыма.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов рассказал, что в ближайший месяц планируется открытие еще одной АЗС на трассе "Таврида" в районе Керчи. "Очень важной [автозаправочной станции]. Потому что жаловались очень многие, кто ездил из Крыма, что заправиться можно только на той стороне (Крымского моста), а там очереди. Переезжаете и долгое время автомобиль без заправки", - сказал Константинов.

Спикер отметил, что на новой АЗС предусмотрена зона отдыха, в том числе для матерей с детьми.

Цены на топливо

Власти Крыма рассчитывают, что роста цен на топливо с началом курортного сезона на полуострове не произойдет и они останутся на прежнем уровне. "Цены, на мой взгляд, на сегодняшний день немного выше, чем в Краснодарском крае и Ростовской области, по дизельному топливу по крайней мере. Но в общем для Республики Крым - это стандартная ситуация. Надеемся, что повышения не будет, скачков не будет", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что ситуация на топливном рынке полуострова будет завесить от ситуации на топливной бирже. "На правительственном уровне приняты уже решения все. Мы мониторим, совместно с ФАС на этот счет работаем. Других мер дополнительных не будет", - добавил он.

В Крыму из-за санкций не работают крупные российские продавцы топлива и действуют местные сети АЗС - "Атан", "ТЭС", "Формула" и другие. Бензин и дизельное топливо долгое время стоили минимум на 10% дороже, чем в соседних регионах РФ. На цены также влияло судоходство в Керченском проливе, так как работа паромной переправы, которая была единственной автотранспортной артерией, соединявшей Крым с другими регионами России, останавливалась из-за штормов.

АЗС на "Тавриде"

Ранее сообщалось, что на расположенных на "Тавриде" АЗС предполагается наличие непосредственно автозаправки и электрозаправки с подкачкой шин, уборных, станции технического обслуживания с шиномонтажом и мойкой, стоянки легковых машин и автобусов, зоны отдыха со свободной Wi-Fi-раздачей и кафе, ресторанов, гостиниц и рынков.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая стала основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км.

Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками. Она позволяет значительно сократить время в пути. По расчетам Минтранса Крыма, проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя занимает около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Ранее путь от Крымского моста до Симферополя в среднем можно было преодолеть за 3,5 часа, а в сезон время в пробках иногда достигало восьми часов.