УрФУ и Huawei договорились о подготовке кадров по работе с 5G и беспроводными технологиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Компания Huawei и Уральский федеральный университет будут готовить специалистов по пяти направлениям, в том числе курсы "5G" и "Беспроводные технологии", более 100 человек поступят на программу в сентябре. Соглашение о сотрудничестве в рамках ИКТ Академии Huawei подписали заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России Александр Столяров и директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.

ИКТ Академия Huawei - это образовательная программа, которую компания предлагает колледжам и университетам по всему миру. Специалисты Huawei ведут курсы по технологиям IP, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений, а также ряду других актуальных направлений. Сегодня в России действует 77 подобных академий, которые выпускают высококвалифицированных специалистов по всей стране.

"На сегодняшний день на Урале у нас открыто порядка 13 академий, <…> мы только что подписали соглашение с УрФУ. <…> Для нас действительно большая гордость, что мы двинулись вперед, мы уже начали работу", - сказал Столяров на пресс-конференции после подписания.

Как отметила директор ИКТ Академии в УрФУ Наталья Папуловская, вуз уже обучил преподавателей для первого образовательного курса "Сетевое администрирование", еще два преподавателя по курсу "Системы хранения данных" еще проходят обучение. "Мы выбрали всего 5 курсов, [в том числе] курс "5G", "Беспроводные технологии" и "Информационная безопасность", - сказала Папуловская, отметив, что курсы востребованные и нужны не только студентам, но и организациям, которые нуждаются в выпускниках УрФУ.

На данный момент в академии обучается 45 человек, с 1 сентября будет запущено еще четыре курса, на которых будут учиться минимум 120 студентов. "Потребность огромная, речь идет о сотнях человек уже сейчас, поэтому академия будет насущные вопросы решать прямо сейчас", - добавил директор института в УрФУ Илья Обабков.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".