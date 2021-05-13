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Стрельба в школе в Казани

Единые требования к безопасности школ в России подготовят в ближайшее время

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Все регионы России проводят проверку безопасности в школах после стрельбы в казанской гимназии во вторник. Единые требования к безопасности во всех образовательных учреждениях будут подготовлены в ближайшее время, заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов.

"Также в регионах идет проверка безопасности всех школ, и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений, это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияСтрельба в школе в Казани
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