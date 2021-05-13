В Петербурге открылись пункты тестирования на коронавирус для участников ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Пункты тестирования на коронавирусную инфекцию для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открылись в четверг в Санкт-Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс".

"В Петербурге сегодня начали свою работу специализированные центры ПЦР-тестирования для сотрудников и участников Петербургского международного экономического форума. Каждый пункт оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Внешне они выдержаны в едином стиле и брендированы логотипами ПМЭФ-2021", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что без официально подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста проход на территорию форума будет запрещен, а пропуск не будет активирован.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.