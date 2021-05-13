Итоговые экзамены в 9 и 11 классах пройдут в штатном режиме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Государственная итоговая аттестация для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдет в условиях пандемии в обычном режиме в специально подготовленных пунктах с соблюдением мер повышенной санитарной безопасности. Об этом в четверг сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Государственная итоговая аттестация для 9-х и 11-х классов будет проходить в штатном режиме. Будут специально подготовлены пункты для экзаменов, как и в прошлом году, с мерами повышенной санитарной безопасности", - сказал он на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что имеется в виду обязательная влажная уборка помещения, бесконтактная термометрия, рассадка на социальной дистанции, ограниченное заполнение аудиторий. "С учетом прошлогоднего опыта сейчас все эти режимы и механизмы детально отработаны с регионами", - заключил министр.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать в 2021 году 680 тыс. выпускников одиннадцатых классов. Причем ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, кто намерен поступать в вузы, заявил министр просвещения.

"Теперь о выпускниках школ - одиннадцатиклассниках. Их у нас в этом году около 680 тыс. Аналогично прошлому году те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, освобождены от ЕГЭ и сдают в качестве обязательных два предмета - русский язык и математику в школе", - сказал он.

Кроме того, Кравцов отметил, что экзамены для девятиклассников начнутся 24 мая, всего ОГЭ будут сдавать 1 млн 420 тыс. учащихся в этом году.

"В этом году выпускников 9-х классов у нас 1 млн 420 тыс. Начиная с 24 мая им предстоит сдать два предмета по русскому языку и математике. Аттестаты за 9-й класс выдадим на основании этих результатов. Предметы по выбору в этом году сдавать не нужно", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.