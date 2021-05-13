Социальная газификация: кто может претендовать на подключение

В апреле президент России объявил, что граждане не должны платить за подключение к газовому снабжению своих загородных домов. После этого правительство оперативно утвердило дорожную карту по газификации — ускоренными темпами и без привлечения денег от граждан. Расходы по протягиванию газовых магистралей предложено взять на себя Газпрому.

Выясняем, что же означает бесплатная газификация, кто на нее может рассчитывать и что для этого надо сделать.