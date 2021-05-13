Социальная газификация: кто может претендовать на подключение

В апреле президент России объявил, что граждане не должны платить за подключение к газовому снабжению своих загородных домов. После этого правительство оперативно утвердило дорожную карту по газификации — ускоренными темпами и без привлечения денег от граждан. Расходы по протягиванию газовых магистралей предложено взять на себя Газпрому.
Выясняем, что же означает бесплатная газификация, кто на нее может рассчитывать и что для этого надо сделать.
Что значит бесплатная газификация?
Это значит, газовую трубу дотянут до границы частного загородного участка. Раньше Газпром отвечал только за проведение трубы до населенного пункта. За разводку же до участков отвечали местные власти. Но, ссылаясь на нехватку средств, разводку муниципалитеты делали далеко не всегда. Теперь эту работу тоже возьмет на себя Газпром.
Газпром подведет трубу к каждому участку?
Отнюдь нет. Для того чтобы претендовать на подключение, участок и дом должны соответствовать нескольким критериям.
Во-первых, участок должен располагаться не более чем в 200 м от газораспределительной сети.
Во-вторых, дом должен быть капитальным. То есть стоять на фундаменте.
В-третьих, максимальный расход газа в доме не должен превышать 7 кубометров в час. При этом площадь дома искусственно ограничиваться не будет.
А если участок расположен в СНТ?
Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) воспринимается как единый собственник участка, на котором оно расположено. Поэтому бесплатно трубу проведут только до границы самого СНТ. До домов члены товарищества потянут газ за свой счет.
Кто оплатит подключение к самому дому?
Как и раньше, оплачивать ее будет собственник дома. Льгот на этот счет не предусмотрено — на частной территории расходы несет частник. Но, по словам Александра Новака, будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования. Чтобы компании не задирали цены на подключение от трубы до дома.
7 кубометров газа в час — это много или мало?
В стандартный газовый баллон высотой 0,93 м входит 10 кубометров пропана (50 л).
Чтобы вскипятить литр воды с 15 до 100 градусов, нужно 0,01 кубометра.
Для отопления 100 кв. м требуется порядка 1,5 кубометра в час. Еще чуть больше кубометра в час "съедает" газовая плита с четырьмя включенными конфорками и духовкой.
Что делать, чтобы подключили?
Собрать пакет документов и подать заявку. Сейчас это можно сделать, обратившись в местную газораспределительную организацию с пакетом документов. ГРО должна рассмотреть заявку в течение 15 рабочих дней.
Во втором квартале этого года, как говорится в дорожной карте, должна заработать служба "одного окна" в газоснабжающих организациях. Подать заявку можно будет через них, а также через МФЦ и портал госуслуг.
Кто должен подавать заявку?
Подать заявку может собственник, если он единственный. Если собственников несколько, то один из них, заручившись письменным согласием остальных. Если заявку подает арендатор участка или помещения, он должен приложить согласие собственника(-ов).
Кого газифицируют первыми?
Сначала будет проведена догазификация. В тех населенных пунктах, где уже есть магистральная труба, будет проведена разводка до участков. Точный график должен быть подготовлен к 1 июля, но к 2023 году охватить планируется всех.
Что касается населенных пунктов, где трубы пока нет, то их будут газифицировать параллельно, вплоть до 2030 года. В правительстве считают, что после этого уровень газификации в стране достигнет 82,9%. Учитывая климатические особенности нашей страны, это максимально возможный с технической точки зрения результат.
Евгений Мазин