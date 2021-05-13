Золотов: для охраны школ Росгвардией не хватит численности сотрудников и финансирования

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Частные охранные предприятия должны заниматься охраной школ, так как для привлечения Росгвардии не хватит численности сотрудников и финансирования. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

По его словам, на сегодняшний день средняя стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тысячи рублей в месяц. "И это необходимо осуществлять, потому что, кроме ЧОПов, кроме технической и физической охраны там невозможно больше осуществить никакую защиту. Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность еще нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП", - сказал Золотов.

В свою очередь Росгвардия усилит контроль за требованием технической оснащенности охраны школ. Такие проверки обычно проводятся в конце августа сотрудниками вневедомственной охраны.

Ранее председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена предложить передать охрану школ в ведение Росгвардии или других правоохранительных структур.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший задержан и арестован.