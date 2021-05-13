Путин назвал недостаточной поддержку изучения русского языка в странах СНГ

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Поддержка изучения русского языка в странах СНГ недостаточна, в этой области необходимо принять дополнительные меры, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах (ближнего зарубежья - прим. ТАСС), поддержке изучения русского языка", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в четверг.

Он поручил министру просвещения Сергею Кравцову представить дополнительные предложения на этот счет, "потому что того, что делается сегодня, явно недостаточно".

"Можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы это делаем сегодня", - указал Путин.

Он сообщил, что обсуждал вопрос поддержки изучения русского языка со своими коллегами из соседних стран, в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приезжал в РФ с рабочим визитом 8-9 мая. "Я, Сергей Сергеевич [Кравцов], вас попрошу и по работе в Таджикистане тоже представить мне соответствующие предложения", - обратился глава государства к министру просвещения.

По оценке Путина, усилий только региональных властей на этом направлении недостаточно. "Без нашей поддержки эффективно решать в этом направлении задачи не представляется возможным. А мы, безусловно, в этом заинтересованы. Эти наши интересы точно совершенно совпадают, поэтому нужно поработать здесь проактивно", - поручил президент.