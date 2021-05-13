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Пандемия COVID-19

Кравцов заявил, что решение о формате последних звонков и выпускных должны принять регионы

Минпросвещения рассчитывает, что эпидемиологическая обстановка позволит организовать мероприятия в традиционном очном формате

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Решение о формате проведения последних звонков и выпускных в школах должны принять регионы России. Минпросвещения рассчитывает, что эпидемиологическая обстановка позволит организовать их в традиционном очном формате, заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести их в традиционном очном формате. Но тут, безусловно, принятие окончательного решения за регионами", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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