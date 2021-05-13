ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня не будет проводиться в 2021 году. Выпускники для продолжения учебы в вузах должны сдать ЕГЭ по русскому языку и другие предметы, необходимые для поступления, заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов.

"Выпускники, желающие продолжить обучение в вузах, должны сдать ЕГЭ по русскому языку, а также другие предметы, необходимые для поступления на ту или иную специальность. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что по статистике все большим спросом пользуются предметы естественно-научного цикла: физика, биология, химия.

"ЕГЭ начнется 31 мая и завершится 2 июля, это так называемый основной период", - добавил он. Дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля, сказал министр.

На экзаменах будет задействовано 5815 пунктов проведения (ППЭ). Также они будут открыты в 58 странах, сказал Кравцов.