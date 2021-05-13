Суд отменил 140 штрафов "Радио Свобода" за нарушение правил работы СМИ-иноагента

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отменил решения о назначении 140 штрафов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и ее главе Андрею Шарыю за нарушение правил деятельности СМИ-иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отменил 140 решений о штрафах по постановлениям мирового суда в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и лично Андрея Шарыя. Они были вынесены по ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). Отмена связана с нарушением подсудности: протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района", - сообщили агентству.

В итоге суд отменил 68 штрафов в отношении ООО и 72 штрафа его главе. В суде добавили, что эти протоколы будут направлены в Тверской суд Москвы на новое рассмотрение. При этом 117 штрафов на общую сумму в 28,8 млн рублей суд оставил в силе.

Ранее мировой судья судебного участка №423 оштрафовал радиостанцию и ее главу на 79,2 млн рублей. Штрафы были связаны с нарушением маркировки иностранного агента на сайте СМИ.