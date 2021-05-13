Минпросвещения разработает программы для классных руководителей после трагедии в Казани

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработает программы психологических компетенций для классных руководителей после стрельбы в школе Казани. Об этом в четверг сообщила журналистам замминистра просвещения Татьяна Васильева, которая находится в четверг в Ижевске с рабочим визитом.

"Если мы говорим про психологов и вообще про педагогов, то здесь огромная помощь и огромные программы в рамках формирования соответствующих компетенций будут разработаны и переданы в регионы, и часть из них уже начинается, по отношению к классным руководителям", - сказала она.

Васильева уточнила, что помощь классному руководителю станет приоритетным направлением работы предстоящего лета и подготовки к новому учебному году.

"Никто так не знает ребенка, как знает его классный руководитель. Это первый проводник общения семьи и школы. Ни учитель-предметник, ни психолог, каким бы он хорошим ни был, он все равно видит его меньше. <...> Если классный руководитель вооружен современными методами и методиками работы с подростками, со сложными, с закрытыми, с такими мобильными, гаджетизированными современными подростками - это очень важно, в том числе с точки зрения личной безопасности, психологической безопасности, комфорта и успеха в школе", - сказала она.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен. Все погибшие накануне были опознаны. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц, обвиняемый арестован на два месяца.