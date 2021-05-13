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В РФ предложили ввести "паспорт ученого" для упрощенного въезда иностранных исследователей

Академик РАН Григорий Трубников считает, что нельзя быстро решить задачу инновационного рывка без создания условий для "умной" миграции по "зеленому коридору"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Решить задачу инновационного рывка России не удастся без привлечения ведущих иностранных ученых, поэтому для них необходимы особые, "упрощенные", условия въезда. Такое мнение высказал в четверг директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников в ходе парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".

"Крайне важно обеспечить режим максимального благоприятствования как для российских ученых, так и для их сотрудничества с иностранными коллегами. Необходимо создание современной нормативной базы для деятельности международных исследовательских центров на территории России и введение "паспорта ученого", упрощающего режим въезда в страну для зарубежных ученых. Нам не решить в короткие сроки для страны задачу инновационного рывка без создания условий для "умной" миграции по "зеленому коридору", - сказал Трубников.

В первую очередь, по его словам, упрощенный въезд необходим для соотечественников с уникальным опытом работы в ведущих центрах, а также для исследователей, выбравших Россию в качестве места для реализации профессиональных амбиций и проектов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ.

В качестве примера Трубников привел ОИЯИ, где в рамках кооперации России и государств-членов института, а также Германии, Китая, Франции и других стран завершается сооружение комплекса мирового масштаба - коллайдера NICA. А также ведутся масштабные международные экспериментальные и теоретические исследования и на действующих установках: фабрике сверхтяжелых элементов, лучшем в мире импульсном быстром реакторе, вычислительном комплексе и т.д.

"Такой формат, как международный межправительственный научный центр, доказал свою колоссальную эффективность. Поэтому мы готовы предложить свой опыт и возможности для методической координации развития международных центров на территории России, а также подготовки кадров на их базе. Эти кадры - наши агенты влияния", - добавил академик РАН.

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