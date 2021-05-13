В РФ предложили ввести "паспорт ученого" для упрощенного въезда иностранных исследователей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Решить задачу инновационного рывка России не удастся без привлечения ведущих иностранных ученых, поэтому для них необходимы особые, "упрощенные", условия въезда. Такое мнение высказал в четверг директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников в ходе парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".

"Крайне важно обеспечить режим максимального благоприятствования как для российских ученых, так и для их сотрудничества с иностранными коллегами. Необходимо создание современной нормативной базы для деятельности международных исследовательских центров на территории России и введение "паспорта ученого", упрощающего режим въезда в страну для зарубежных ученых. Нам не решить в короткие сроки для страны задачу инновационного рывка без создания условий для "умной" миграции по "зеленому коридору", - сказал Трубников.

В первую очередь, по его словам, упрощенный въезд необходим для соотечественников с уникальным опытом работы в ведущих центрах, а также для исследователей, выбравших Россию в качестве места для реализации профессиональных амбиций и проектов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ.

В качестве примера Трубников привел ОИЯИ, где в рамках кооперации России и государств-членов института, а также Германии, Китая, Франции и других стран завершается сооружение комплекса мирового масштаба - коллайдера NICA. А также ведутся масштабные международные экспериментальные и теоретические исследования и на действующих установках: фабрике сверхтяжелых элементов, лучшем в мире импульсном быстром реакторе, вычислительном комплексе и т.д.

"Такой формат, как международный межправительственный научный центр, доказал свою колоссальную эффективность. Поэтому мы готовы предложить свой опыт и возможности для методической координации развития международных центров на территории России, а также подготовки кадров на их базе. Эти кадры - наши агенты влияния", - добавил академик РАН.