Ученики школы в Казани, где произошла стрельба, вернутся к занятиям с понедельника

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Занятия для учеников школы, в которой произошла стрельба в Казани, возобновятся с понедельника, детей примут соседние школы, но преподавать у них будут их же учителя, сообщает администрация города.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время в адаптации к изменившимся условиям. Занятия для ребят начнутся с понедельника, <...> чтобы было время подготовиться", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей, учеников 175 гимназии в 174 школе не будут объединять с детьми из других классов.

Директор казанской гимназии №175 Амина Валеева сообщила журналистам, что главная задача сегодняшнего дня - вернуть детей к образовательному процессу. "Да, рана не затянется, последствий мы не знаем. Задача сегодняшнего дня - вернуть детей к образовательному процессу. Мы будем прилагать к этому все усилия и будем стараться вернуть наших детей в нормальный ритм", - сказала она.

Ранее сообщалось, что пока ремонтные работы будут идти в школе, где произошла стрельба, учебный процесс организуют в соседних школах- №171 и №174 для обучения учащихся 9-11 классов. Часть детей переведут на дистанционное обучение.