МИД РФ призвал оценивать риски при планировании поездок за рубеж

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МИД РФ призывает россиян просчитывать все возможные эпидемиологические и логические риски при планировании поездок за рубеж, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений в ряде стран. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все возможные риски, связанные с путешествием в ту или иную страну", - сказала она.

Дипломат пояснила, что некоторые страны, в частности на европейском континенте, демонстрируя сдержанный оптимизм в отношении перспектив развития эпидемической ситуации, переходят к снижению планки коронавирусных ограничений и облегчению условий въезда иностранцев, в том числе туристов.

Захарова обратила внимание на то, что хотя страны и объявляют о снятии или об облегчении ограничений, они точно так же могут объявить и об обратном. "Происходит это как правило без какого-либо предварительного оповещения. Тоже в условиях чрезвычайной ситуации. Очень быстро, стремительно. Подготовиться к таким предупреждениям практически невозможно - дают несколько дней на изменение планов, логистики и так далее. В этой связи нужно действительно просчитывать и риски эпидемиологические, и риски логистические", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что многие страны идут на такие шаги по экономическим соображениям, при этом вопросы эпидемиологической безопасности уходят на второй план. "Помимо предупреждений, помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться, как это произошло несколько дней назад в Непале, когда люди опять остались заблокированными и не могут покинуть территорию этого государства в связи с тем, что Непал закрыл границы и нет традиционного авиасообщения", - информировала Захарова.