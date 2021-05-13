Свыше 5 тыс. образовательных программ в России дополнят разделом по изучению ИИ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. образовательных программ в российских вузах будут дополнены разделами по изучению технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Более 5 тыс. образовательных программ по всем специальностям и направлениям подготовки дополняются разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких технологий в различных сферах деятельности", - сообщил Фальков. По его словам, эти разделы разработаны совместно с ведущими компаниями отрасли - "Яндекс", Mail.ru, "Сбер", ВТБ.

Кроме того, к 1 сентября Минобрнауки актуализирует образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки, которые связаны с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта. Их содержание будет приведено в соответствие с требованиями рынка труда.

Минобрнауки рассчитывает, отметил Фальков, что в этом году популярностью среди абитуриентов будут пользоваться инженерные, педагогические, медицинские, гуманитарные направления, а также специальности, связанные с информационными технологиями. "За последние два года мы почти в два раза увеличили количество бюджетных мест для подготовки кадров для цифровой экономики", - сообщил министр.

"Несмотря на пандемию и другие негативные факторы, мы фиксируем, что сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов", - сообщил Фальков, отметив, что в связи с этим правительство увеличило количество квот для обучения иностранных граждан за счет средств бюджета. Лидерами по количеству квот стали Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.