Путин поддержал идею создать бюро бесплатной юридической помощи по всей стране

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минюста о создании сети государственных бюро бесплатной юридической помощи для малоимущих по всей стране.

В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что оказание бесплатной юридической помощи недостаточно развито. "У нас примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь [от государства], а пользуются этим правом примерно 2%", - заметил президент.

Глава Минюста Константин Чуйченко признал, что создаваемая с 2011 года система государственной бесплатной юридической помощи пока "недостаточно эффективно работает". В 2020 году за ней обратились лишь 335 тыс. граждан. Министр напомнил, что по действующему закону система бесплатной юридической помощи малоимущим за счет государства формируется в каждом из регионов.

"В 59 субъектах РФ основным участником являются адвокаты, в восьми регионах - государственные юридические бюро, а в 18 регионах - и адвокаты, и госюрбюро", - привел данные Чуйченко. По его словам, участие адвокатов в оказании данного вида помощи является добровольным. "И многим из них, к сожалению, просто неинтересна работа на данном направлении. Часто адвокаты не осваивают выделяемые средства, что связано со сложной системой отчетности, поэтому в ряде регионов, где нет государственных юридических бюро, элементарно не хватает рабочих рук", - отметил министр.

По словам Чуйченко, система бесплатной юридической помощи лучше работает в тех регионах, где созданы государственные юридические бюро. "При том, что госюрбюро работают только в 30% регионов (26 субъектов РФ), именно на них приходится основная масса всех случаев предоставления бесплатной юридической помощи. Это удобный и комфортный прием граждан, четкая и ясная структура оказания помощи, высокая степень доверия", - подчеркнул министр. В качестве позитивных примеров он привел работу таких бюро в Ульяновской области, Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, Свердловской и Оренбургской областях.

"Мы предлагаем сконцентрировать усилия на создании государственных юридических бюро во всех регионах. В них должны работать грамотные юристы, неравнодушные к проблемам людей. У нас есть пилотный проект с руководством Кемеровской области по созданию типового госюрбюро с пунктами оказания помощи в 33 муниципальных районах, вплоть до того, что будет мобильный передвижной пункт, который сможет выезжать к людям, в том числе на места чрезвычайных ситуаций, когда нужно оперативно проконсультировать в экстренных случаях, когда, например, сгорели дома и, как следствие, пропали документы", - рассказал глава Минюста.

Опыт Кемерова

Глава Минюста предложил распространить опыт Кемерова и на другие регионы и законодательно предусмотреть обязательное создание государственных юридических бюро во всех регионах в качестве основного участника и координатора бесплатной юридической помощи. Путин поддержал это предложение.

"Давайте так и сделаем. Так и нужно сделать - на основе того опыта, который сложился за предыдущие годы, принять решения, которые создали бы реальные возможности для людей пользоваться этим видам помощи со стороны государства. Это очень важно. В современном мире юридическая грамотность или возможность в данном случае воспользоваться помощью специалистов чрезвычайно важны для людей для обеспечения своих интересов и законных прав. Так что, давайте это сделаем", - сказал президент.

Защита от обмана

Глава Минюста считает необходимым также разработать стандарты оказания бесплатной юридической помощи и кодекс профессиональной этики ее участников, а также механизмы контроля за их исполнением.

"Иногда происходит так, что гражданину, который обращается за помощью в рамках закона, навязываются платные услуги и бесплатная юридическая помощь превращается в платную, - заметил министр. - В ряде случаев может оказываться некачественная помощь, есть факты мошенничества. Необходимо на законодательном уровне преградить путь таким обманщикам".

В этой связи Чуйченко предложил "разработать своеобразный знак качества - символ, который смогут использовать только те участники (системы бесплатной юридической помощи), которые соблюдают стандарты и работают честно". Это станет и ориентиром для граждан, что там им окажут бесплатную помощь, гарантированную государством, считает министр.

Кроме того, он высказался за формирование реестра граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи на основе создаваемого единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России, "чтобы адресно информировать людей о возможности бесплатно получить юридическую помощь".