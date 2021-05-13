Оператора фильма "Вокзал для двоих" похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Советского и российского кинооператора Вадима Алисова, снявшего "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс", похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Вадим Алисов ушел из жизни в возрасте 80 лет 9 мая. Прощание с ним состоялось в четверг в Центральном доме кинематографистов. "Вадима Алисова похоронили на Троекуровском кладбище", - сказали в союзе.

Вадим Алисов родился в 1941 году в Киеве. С 1958 года он работал на киностудии "Мосфильм" ассистентом оператора, позднее, в 1977 году, окончил операторский факультет ВГИКа. Алисов был оператором многих фильмов Эльдара Рязанова, в которых начинал работать как ассистент оператора ("Зигзаг удачи"), второй оператор ("Гараж") и продолжил как ведущий оператор ("Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Дорогая Елена Сергеевна").

Алисов также сотрудничал с Владимиром Меньшовым ("Ширли-мырли", "Зависть богов"), Никитой Михалковым ("Анна. От шести до восемнадцати"), Леонидом Гайдаем ("На Дерибасовской хорошая погода") и другими кинематографистами. Вадим Алисов удостоился званий заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ, а также ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.