Лондонский суд признал подсудным иск, поданный против Потанина его бывшей женой

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии и Уэльса встал на сторону бывшей жены главы "Норникеля" Владимира Потанина, признав, что ее иск против экс-супруга может быть рассмотрен в Великобритании. Об этом говорится в решении судьи Элеанор Кинг, текст которого был распространен судом в четверг.

"Если сторонам не удастся прийти к какому-либо компромиссу в ходе этого длительного и дорогого судебного спора, решение по данному делу будет в надлежащий срок принято судьей Высокого суда [Лондона], который заслушает устные и, полагаю, также экспертные свидетельства", - говорится в документе. Судебное постановление было вынесено по итогам заседания, состоявшегося 26-27 января 2021 года.

В конце 2019 года Высокий суд Лондона признал неподсудным иск Потаниной, намеревающейся получить около четверти состояния своего бывшего мужа, которое оценивается журналом Forbes в $27 млрд. Тогда суд аргументировал свое решение тем, что иск о разделе имущества экс-супругов уже был рассмотрен в России. Судья Лайонел Коэн также подверг критике практику "бракоразводного туризма", указав на то, что Потанина ранее не имела никаких связей с Великобританией, куда переехала лишь после своего развода в 2014 году и консультаций со специалистами по семейному праву Англии. Он также признал несостоятельными утверждения заявительницы, что российские суды заняли сторону ее экс-супруга в силу его влиятельного положения и коррумпированности самих судей.

Судья Кинг посчитала решение своего коллеги ошибочным. Она указывает, что Коэн пришел к скоропалительному выводу о том, что заявительница пыталась ввести суд в заблуждение, так и не заслушав устные показания сторон и мнения экспертов. Она также признала, что в настоящий момент Великобритания является страной, где Потанина проводит большую часть своего времени и с которой имеет наиболее прочные связи.

Миллионы отступных

Как было указано в предыдущем судебном решении, Потанина уже получила от супруга значительные средства, которые должны были обеспечить ей финансовую независимость. В 2007 году на ее счет были перечислены 1,87 млрд рублей, которые были переведены ей в доллары (итоговая сумма на тот момент составила $71 млн). В 2008 году она также получила от супруга $6,5 млн, а в 2015-2016 годах - недвижимость и имущество на общую сумму $6,1 млн. Помимо этого, она получила $7,3 млн в качестве алиментов.

"Без сомнения, по мнению большинства людей, как состоятельных, так и бедных, полученные ей суммы сделали ее богатой женщиной. Однако все относительно. Деньги, доставшиеся ей по итогам бракоразводного процесса, представляли собой лишь незначительную часть огромного состояния семьи, которое было целиком нажито за годы брака, - говорится в решении Кинг. - Более того, учитывая тот факт, что на момент отклонения иска заявительнице было всего 58 лет, можно говорить о том, что полученных денег в долгосрочной перспективе никак не хватило бы на ее нужды, учитывая тот образ жизни, который она долгое время вела и к которому привыкла".

Потанина претендует примерно на $6 млрд. Ее иск против бывшего мужа может стать крупнейшим из когда-либо рассматривавшихся в рамках бракоразводных процессов судами Англии, которые часто встают на сторону экс-супруг состоятельных бизнесменов. Крупнейшей суммой, присужденной жене миллиардера британским судом, стали £453 млн ($636 млн по текущему курсу), которые Высокий суд Лондона обязал выплатить Татьяне Ахмедовой. Однако в настоящий момент она продолжает попытки взыскать эту сумму со своего бывшего мужа - российского бизнесмена Фархада Ахмедова - и сына.