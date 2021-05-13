Приюты для бездомных животных смогут в 2021 году претендовать на господдержку в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Карелии в 2021 году впервые включили в список НКО, которые могут претендовать на грант главы республики, приюты для безнадзорных животных. Отбор планируется провести в июне 2021 года, сообщил в четверг в ходе доклада на комитете по природным ресурсам и экологии Заксобрания Карелии замминистра сельского и рыбного хозяйства региона Егор Руппиев.

"По инициативе министерства в 2021 году социально ориентированные некоммерческие организации Республики Карелия, которыми являются приюты для животных, могут являться получателями мер государственной поддержки в виде грантов главы республики. В этом году на поддержку НКО выделено 80 млн рублей, из низ 50 млн рублей - из бюджета республики, 30 млн рублей - из Фонда президентских грантов. Конкурсный отбор будет организован в июне 2021 года", - сказал он.

Для решения вопроса с безнадзорными животными в марте 2021 года в Карелии, в городе Медвежьегорске, также открылся первый государственный приют для животных на 50 особей, в его строительство вложили 4,7 млн рублей. По словам Руппиева, центр круглосуточно охраняется, в нем ведется видеонаблюдение, а территории огорожена забором. "Остались небольшие работы по благоустройству подъездных путей, чтобы дорога к приюту была на достойном уровне. Но приют работает, первые "постояльцы" там уже побывали", - добавил замминистра республики.

Кроме того, при Минсельхозе Карелии существует межведомственная рабочая группа, на базе которой прошло рассмотрение предложений регионального ведомства по внесению изменений в федеральное законодательство об ответственном обращении с животными. Эксперты предлагают передать на уровень регионов право выбора стратегии регулирования численности безнадзорных животных, запретить возвращать животных в прежние места обитания, ограничить время содержания животных в приютах. Также предложено обсудить "разумное расширение предусмотренных законом оснований для эвтаназии" для животных без хозяев.

Эти и другие предложения планируется обсудить в Карелии в июле 2021 года на межрегиональной конференции Северо-Западного федерального округа (СЗФО) для выработки единого пакета предложений по изменениям в федеральный закон об ответственном обращении с животными. .

"Мы подготовили запросы в органы исполнительной власти по СЗФО, и мы не ожидали такой реакции: реакция была в целом положительная. Регионы не только поддержали наши предложения по внесению изменений, а достаточно подробно описали, на 5-6 страницах, свои проблемы, предлагают пути их решения. Отнеслись все с пониманием и предложили в республике организовать такое мероприятие. <…> Проблема острая, и она сохраняется", - сказал Егор Руппиев, добавив, что сейчас решается вопрос, в каком формате будет проведена встреча.