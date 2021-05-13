В России приняли стратегию развития территориального самоуправления до 2030 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Стратегия развития территориального общественного самоуправления (ТОС) РФ до 2030 года, предусматривающая создание единой нормативной базы, а также набор и обучение активистов, принята на заседании общенационального собрания ТОС в Общественной палате РФ в четверг. Об этом сообщил председатель Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Госдумы Виктор Кидяев.

"Сегодня была принята стратегия развития территориального общественного самоуправления. <...> Стратегия развития ТОС до 2030 года дает четкое понимание, как можно и нужно выстраивать работу на всех уровнях: от территории двора до всего муниципалитета, от муниципалитета до субъекта, от субъекта до страны", - сказал он на заседании.

Реализация стратегии, по словам Кидяева, будет проводиться в три этапа, в рамках которых будут создаваться границы и определяться центры по работе с ТОСами, проводиться набор и обучение активистов, а также формироваться единая нормативная база.

При этом, заместитель председателя ассоциации, депутат Госдумы Евгений Шулепов отметил, что при установлении границ ТОС необходимо учитывать границы избирательных участков и округов, "так как именно муниципальные и региональные депутаты могут стать главными подвижниками инициатив ТОСов."

Депутатами городских и муниципальных дум смогут стать самые активные организаторы, после чего они смогут участвовать в распределении бюджетных средств.

Расширение стратегии

По словам участников заседания, в дальнейшем в стратегию будет внесен еще ряд изменений - в настоящее время в ассоциацию поступило около 200 предложений из 80 регионов страны, которые будут рассмотрены и могут быть включены в документ.

С предложением о включении в стратегию создания туристических центров на базе сельских ТОС выступил заместитель председателя ассоциации, депутат Госдумы Николай Малов. "Нам необходимо проработать методику по сельской кооперации с участием органов ТОС", - пояснил он. Также Малов отметил, что важно вовлекать в работу ТОСов молодежь не только в селах, но и в городах. Он предложил подготовить модель договора партнерства между образовательными организациями и организациями территориального общественного самоуправления "по прохождению практики ребятами старших классов ТОСа в получении характеристики по месту жительства для трудоустройства в организации муниципалитета".

Также было предложено разработать региональные стратегии развития ТОСов. "В некоторых муниципалитетах активисты ТОСов сталкиваются с проблемами непонимания состава органа власти. Поэтому я предлагаю нашей ассоциации совместно с региональными ассоциациями ТОС и экспертным советом разработать отдельные документы о региональной и муниципальной поддержке ТОСов", - сказал Кидяев.

Он отметил, что в рамках стратегии нужно провести перепись всех существующих организаций территориального общественного самоуправления, чтобы до 2030 года создать их в каждом субъекте РФ.

ТОС

Территориальное общественное самоуправление - это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, участники объединения могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, о защите экологии и объектов культурного наследия. Деятельность таких структур, как правило, финансируется за счет средств жителей. Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может получить из местных бюджетов, также члены ТОС могут претендовать на грантовую поддержку.