Суд 8 июня рассмотрит иск о запрете проноса телефонов и ноутбуков адвокатам Навального

ВЛАДИМИР, 13 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира 8 июня рассмотрит иск Алексея Навального, связанный с проблемами с проносом смартфонов и ноутбуков его адвокатами на территорию колонии. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

12 мая в суд поступил административный иск Алексея Навального о признании незаконными действий ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию адвокатами (защитниками) Алексея Навального в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу. Ответчиком по делу выступает администрация колонии, в больнице которой сейчас находится Навальный.

Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, административное исковое заявление принято к производству, судебное заседание по делу назначено на 8 июня. Заявление будет рассмотрено судьей единолично.

Ранее адвокат Навального подал в Петушинский районный суд три иска к администрации ИК-2 в Покрове, где блогер отбывает наказание по уголовному делу "Ив Роше". Исковые заявления связаны с решением о постановке Навального на профилактический учет как склонного к побегу и невыдаче книг. Они будут рассмотрены 26 мая.